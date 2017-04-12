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Стало відомо, чому родичі призовників блокували військкомат у Луцьку. ВІДЕО

Стало відомо, чому родичі призовників блокували військкомат у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні близько 11 години біля Волинського обласного військового комісаріату зібрались родичі призовників.

Люди переконані, що їхніх родичів забирають до армії без належного медичного огляду. Йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.

Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.

Відтак, родичі призовників заблокували автобус, який прямував на вокзал.

Деталі - в сюжеті.

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Теги: військкомат, армія, автобус
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Коментарі 1
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Всі знають що у військоматі ніякої медичної комісії ніхто не проходить, хлопців проганяют зібрати підписи у "типу дохтор". Правильно зробив той пацан що не поїхав, хай справа дійде до суду, ьлді військомат розмовлятиме по іншому. Відбувається заме що не є банальне - виконання плану будь-якою ціною.
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