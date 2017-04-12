Стало відомо, чому родичі призовників блокували військкомат у Луцьку. ВІДЕО





Люди переконані, що їхніх родичів забирають до армії без належного медичного огляду. Йдеться в сюжеті Суспільного Волині.



Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.



Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.



Відтак, родичі призовників



Деталі - в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні близько 11 години біля Волинського обласного військового комісаріату зібрались родичі призовників.Люди переконані, що їхніх родичів забирають до армії без належного медичного огляду. Йдеться в сюжеті Суспільного Волині.Мама призовниказ Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.Відтак, родичі призовників заблокували автобус , який прямував на вокзал.Деталі - в сюжеті.

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