Стало відомо, чому родичі призовників блокували військкомат у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
Сьогодні близько 11 години біля Волинського обласного військового комісаріату зібрались родичі призовників.
Люди переконані, що їхніх родичів забирають до армії без належного медичного огляду. Йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.
Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.
Відтак, родичі призовників заблокували автобус, який прямував на вокзал.
Деталі - в сюжеті.
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Люди переконані, що їхніх родичів забирають до армії без належного медичного огляду. Йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.
Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.
Відтак, родичі призовників заблокували автобус, який прямував на вокзал.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Всі знають що у військоматі ніякої медичної комісії ніхто не проходить, хлопців проганяют зібрати підписи у "типу дохтор". Правильно зробив той пацан що не поїхав, хай справа дійде до суду, ьлді військомат розмовлятиме по іншому. Відбувається заме що не є банальне - виконання плану будь-якою ціною.
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