Луцький ресторан потрапив у топ-20 найбільш згадуваних в медіа
Сьогодні, 02:40
Ресторан «Корона Вітовта», що в Луцьку, потрапив до двадцятки ресторанів України, що зробили свою присутність в інтернет-медіа максимально помітною, зокрема, через участь у визнаних рейтингах.
Пише Конкурент.
«Для Вашого розуміння – саме через участь та згадки у рейтингах два київських та два одеських ресторани створили найбільше медіаполе за підсумком півріччя. Таким чином, намагайтеся частіше брати участь та, особливо, перемагати в номінаціях – це дозволить значно збільшити увагу до вас з боку медіа», - пишуть пораду рестораторам організатори проекту Food Media Trends від NOKS FISHES та PostEat.
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Пише Конкурент.
«Для Вашого розуміння – саме через участь та згадки у рейтингах два київських та два одеських ресторани створили найбільше медіаполе за підсумком півріччя. Таким чином, намагайтеся частіше брати участь та, особливо, перемагати в номінаціях – це дозволить значно збільшити увагу до вас з боку медіа», - пишуть пораду рестораторам організатори проекту Food Media Trends від NOKS FISHES та PostEat.
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