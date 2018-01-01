Луцький ресторан потрапив у топ-20 найбільш згадуваних в медіа





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«Для Вашого розуміння – саме через участь та згадки у рейтингах два київських та два одеських ресторани створили найбільше медіаполе за підсумком півріччя. Таким чином, намагайтеся частіше брати участь та, особливо, перемагати в номінаціях – це дозволить значно збільшити увагу до вас з боку медіа», - пишуть пораду рестораторам організатори проекту Food Media Trends від NOKS FISHES та PostEat.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ресторан «Корона Вітовта», що в Луцьку, потрапив до двадцятки ресторанів України, що зробили свою присутність в інтернет-медіа максимально помітною, зокрема, через участь у визнаних рейтингах.Пише Конкурент «Для Вашого розуміння – саме через участь та згадки у рейтингах два київських та два одеських ресторани створили найбільше медіаполе за підсумком півріччя. Таким чином, намагайтеся частіше брати участь та, особливо, перемагати в номінаціях – це дозволить значно збільшити увагу до вас з боку медіа», - пишуть пораду рестораторам організатори проекту Food Media Trends від NOKS FISHES та PostEat.

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