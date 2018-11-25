Прикордонники із автоматами, дорогу заблоковано: на «Устилузі» транспортний колапс через закони про «євробляхи»





Про це розповіли очевидці подій інтернет-виданню



Так, за словами людей, перед мостом рух блокують озброєні прикордонники. Не пропускають авто через міст ще з 14:30 години. Тільки о 19:30 розпочали пропуск 10-15 авто в дві сторони.



"Прикордонникам підійшла підмога. Близько 20-ти людей з автоматами. Не пускають ні туди і не сюди", – розповідає очевидець.



Згідно з інформацією, спочатку не впускали на українську сторону людей з tax free, а потім перестали пускати будь-кого.



"З польської сторони черга стоїть аж до жовтої хати. Це близько кілометра", – кажуть люди, що стоять на кордоні в черзі.



"На в’їзді в Україну стоїть СБУ і не впускають. З моста на таможню – озброєні прикордонники, а тих, що в таможні – митники не впускають з в Україну. З півночі жодна машина не заїде на територію України без розмитнення. Тільки на розмитнення або вносити заставу еквівалентну сумі розмитнення. Але є ще одне але. Суму застави прорахують тільки на великих митницях типу Шегині, Рава Руська, Ягодин. За Устилуг невідомо. Швидше всього, що ні", – додають вони.



Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. На дворі морозно, а в автівках є і діти.



Події пов’язані із законами №8487 та №8488, які стосуються "євроблях". Як розповідають очевидці, це все робиться спеціально, щоб змусити людей на автівках з єврономерами платити гроші за розмитнення транспортного засобу.



"Євробляхарі", які не встигнуть в’їхати в Україну до 00:00 години 25-го листопада змушені будуть сплатити митні платежі або грошову заставу.



В мережі розповсюджують текст, який стосується "підводних каменів" нового закону. Про них повідомив начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук.



Ось його зміст:



"Увага всім резидентам України, які є власниками/користувачами транспортних засобів на іноземній реєстрації. Сьогодні в газеті Голос України опубліковано два закони 2611-VIII та 2612-VIII (в народі відомі як закони щодо євроблях/законопроекти 8487 та 8488). Обидва ці закони набирають чинності з дня наступного за днем опублікування (окрім норм про підвищення відповідальності), тобто з 0:00 25.11.18.



Хочу звернути увагу власників/користувачів євроблях на змінах в друге реченні ч.1 ст. 381 Митного кодексу України. Так, у цій нормі слова "що підтверджується відповідним документом" замінили словами "що підтверджується відповідним документом та переміщуються громадянами-нерезидентами". Ця ніби-то незначна зміна має дуже великий вплив на резидентів, які матимуть бажання в’їхати в Україну на євробляхах.



Отже, за новими правилами громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу. Таким чином, якщо резидент планує сьогодні здійснити перетин митного кордону України на автівці з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин, то сплата митних платежів або грошової застави є обов'язковою".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 листопада на пункті пропуску "Устилуг" стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони.Про це розповіли очевидці подій інтернет-виданню "БУГ" Так, за словами людей, перед мостом рух блокують озброєні прикордонники. Не пропускають авто через міст ще з 14:30 години. Тільки о 19:30 розпочали пропуск 10-15 авто в дві сторони."Прикордонникам підійшла підмога. Близько 20-ти людей з автоматами. Не пускають ні туди і не сюди", – розповідає очевидець.Згідно з інформацією, спочатку не впускали на українську сторону людей з tax free, а потім перестали пускати будь-кого."З польської сторони черга стоїть аж до жовтої хати. Це близько кілометра", – кажуть люди, що стоять на кордоні в черзі."На в’їзді в Україну стоїть СБУ і не впускають. З моста на таможню – озброєні прикордонники, а тих, що в таможні – митники не впускають з в Україну. З півночі жодна машина не заїде на територію України без розмитнення. Тільки на розмитнення або вносити заставу еквівалентну сумі розмитнення. Але є ще одне але. Суму застави прорахують тільки на великих митницях типу Шегині, Рава Руська, Ягодин. За Устилуг невідомо. Швидше всього, що ні", – додають вони.Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. На дворі морозно, а в автівках є і діти.Події пов’язані із законами №8487 та №8488, які стосуються "євроблях". Як розповідають очевидці, це все робиться спеціально, щоб змусити людей на автівках з єврономерами платити гроші за розмитнення транспортного засобу."Євробляхарі", які не встигнуть в’їхати в Україну до 00:00 години 25-го листопада змушені будуть сплатити митні платежі або грошову заставу.В мережі розповсюджують текст, який стосується "підводних каменів" нового закону. Про них повідомив начальник Львівської митниціОсь його зміст:"Увага всім резидентам України, які є власниками/користувачами транспортних засобів на іноземній реєстрації. Сьогодні в газеті Голос України опубліковано два закони 2611-VIII та 2612-VIII (в народі відомі як закони щодо євроблях/законопроекти 8487 та 8488). Обидва ці закони набирають чинності з дня наступного за днем опублікування (окрім норм про підвищення відповідальності), тобто з 0:00 25.11.18.Хочу звернути увагу власників/користувачів євроблях на змінах в друге реченні ч.1 ст. 381 Митного кодексу України. Так, у цій нормі слова "що підтверджується відповідним документом" замінили словами "що підтверджується відповідним документом та переміщуються громадянами-нерезидентами". Ця ніби-то незначна зміна має дуже великий вплив на резидентів, які матимуть бажання в’їхати в Україну на євробляхах.Отже, за новими правилами громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу. Таким чином, якщо резидент планує сьогодні здійснити перетин митного кордону України на автівці з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин, то сплата митних платежів або грошової застави є обов'язковою".

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