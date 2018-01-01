Одні ремонтують, інші - крадуть: у центрі Ковеля жінка поцупила бруківку. ФОТО

З будівництва дороги у центрі міста вкрали бруківку.Фото зухвалої крадіжки опублікувавна сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook.«Якщо Вас, як і цю жінку на фото, здуває вітер то гайда до дитячої поліклініки.Там є бруківка, можна покласти собі в сумку. Та навіть якщо і не здуває, всерівно можна пару плиточок собі взяти. Правда потім не забудьте обурюватись, що десь дорога погана», – йдеться у дописі Андрія.«Ну кароч, то «влада винна у всьому». Народ має те, на що заслуговує!», – додає чоловік.