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Одні ремонтують, інші - крадуть: у центрі Ковеля жінка поцупила бруківку. ФОТО

Одні ремонтують, інші - крадуть: у центрі Ковеля жінка поцупила бруківку. ФОТО
З будівництва дороги у центрі міста вкрали бруківку.

Фото зухвалої крадіжки опублікував Андрій Воронцов на сторінці «Я люблю Ковель» у Facebook.

«Якщо Вас, як і цю жінку на фото, здуває вітер то гайда до дитячої поліклініки.Там є бруківка, можна покласти собі в сумку. Та навіть якщо і не здуває, всерівно можна пару плиточок собі взяти. Правда потім не забудьте обурюватись, що десь дорога погана», – йдеться у дописі Андрія.

«Ну кароч, то «влада винна у всьому». Народ має те, на що заслуговує!», – додає чоловік.
Одні ремонтують, інші - крадуть: у центрі Ковеля жінка поцупила бруківку. ФОТО

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Теги: бруківка, Ковель, крадіжка
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