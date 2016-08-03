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До храму на Волині привезуть чудотворну ікону

До храму на Волині привезуть чудотворну ікону
У День пам’яті св. апостола і євангелиста Матфея, 29 листопада у кафедральний собор Різдва Христового, що у місті Володимирі-Волинському, з міста Львова прибуде чудотворний образ Божої Матері «Всецариця».

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.

Чудотворну ікону привезуть у княже місто завдяки сприянню керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея.

Ця ікона Пресвятої Богородиці «Всецариця» написана монахом Миколаєм Капрулісом з Афону, який причислений до лику святих. Образ – список з оригіналу чудотворної ікони Всецариці, освячена на поясі Божої Матері та чесній главі Іоана Золотоустого в грецькому монастирі Ватопед на Святій Горі Афон.

Після молитви біля ікони вже сталося багато чудес – люди зціляються від раку та інших важких хвороб.

У цей день, владика Матфей молитовно відзначить День свого тезоімеництва.

Урочиста зустріч ікони та архієрейська Божественна Літургія відбудеться у кафедральному соборі Різдва Христового м. Володимир-Волинський о 9.00 ранку.

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Теги: ікона, храм
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