До храму на Волині привезуть чудотворну ікону

У День пам’яті св. апостола і євангелиста Матфея, 29 листопада у кафедральний собор Різдва Христового, що у місті Володимирі-Волинському, з міста Львова прибуде чудотворний образ Божої Матері «Всецариця».Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.Чудотворну ікону привезуть у княже місто завдяки сприянню керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея.Ця ікона Пресвятої Богородиці «Всецариця» написана монахом Миколаєм Капрулісом з Афону, який причислений до лику святих. Образ – список з оригіналу чудотворної ікони Всецариці, освячена на поясі Божої Матері та чесній главі Іоана Золотоустого в грецькому монастирі Ватопед на Святій Горі Афон.Після молитви біля ікони вже сталося багато чудес – люди зціляються від раку та інших важких хвороб.У цей день, владика Матфей молитовно відзначить День свого тезоімеництва.Урочиста зустріч ікони та архієрейська Божественна Літургія відбудеться у кафедральному соборі Різдва Христового м. Володимир-Волинський о 9.00 ранку.