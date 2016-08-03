До храму на Волині привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 06:38
У День пам’яті св. апостола і євангелиста Матфея, 29 листопада у кафедральний собор Різдва Христового, що у місті Володимирі-Волинському, з міста Львова прибуде чудотворний образ Божої Матері «Всецариця».
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.
Чудотворну ікону привезуть у княже місто завдяки сприянню керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея.
Ця ікона Пресвятої Богородиці «Всецариця» написана монахом Миколаєм Капрулісом з Афону, який причислений до лику святих. Образ – список з оригіналу чудотворної ікони Всецариці, освячена на поясі Божої Матері та чесній главі Іоана Золотоустого в грецькому монастирі Ватопед на Святій Горі Афон.
Після молитви біля ікони вже сталося багато чудес – люди зціляються від раку та інших важких хвороб.
У цей день, владика Матфей молитовно відзначить День свого тезоімеництва.
Урочиста зустріч ікони та архієрейська Божественна Літургія відбудеться у кафедральному соборі Різдва Христового м. Володимир-Волинський о 9.00 ранку.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.
Чудотворну ікону привезуть у княже місто завдяки сприянню керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея.
Ця ікона Пресвятої Богородиці «Всецариця» написана монахом Миколаєм Капрулісом з Афону, який причислений до лику святих. Образ – список з оригіналу чудотворної ікони Всецариці, освячена на поясі Божої Матері та чесній главі Іоана Золотоустого в грецькому монастирі Ватопед на Святій Горі Афон.
Після молитви біля ікони вже сталося багато чудес – люди зціляються від раку та інших важких хвороб.
У цей день, владика Матфей молитовно відзначить День свого тезоімеництва.
Урочиста зустріч ікони та архієрейська Божественна Літургія відбудеться у кафедральному соборі Різдва Христового м. Володимир-Волинський о 9.00 ранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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