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Луцькі лицарі завоювали «бронзу» на чемпіонаті України

Луцькі лицарі завоювали «бронзу» на чемпіонаті України
Лицарі клубу середньовічного бою "Айна Бера Луцьк" взяли третє місце на чемпіонаті України, який відбувся 24 листопада у Парку Київська Русь.

Про це ІА Конкурент повідомив капітан клубу Сергій Ващук.

Витязь Київського Дитинця – це клубний чемпіонат, який відбувався протягом усього літа та осені щовихідних. Сьогодні ж відбувся фінал, у який вийшло чотири команди. Це була запекла боротьба в лиш одній номінації – "5 на 5". Луцьк представляли сім бійців. Хлопцями я задоволений, добре себе проявили не зважаючи на холод.

До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.

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Теги: лицарі, чемпіонат, бронза
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