Луцькі лицарі завоювали «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 04:42
Лицарі клубу середньовічного бою "Айна Бера Луцьк" взяли третє місце на чемпіонаті України, який відбувся 24 листопада у Парку Київська Русь.
Про це ІА Конкурент повідомив капітан клубу Сергій Ващук.
Витязь Київського Дитинця – це клубний чемпіонат, який відбувався протягом усього літа та осені щовихідних. Сьогодні ж відбувся фінал, у який вийшло чотири команди. Це була запекла боротьба в лиш одній номінації – "5 на 5". Луцьк представляли сім бійців. Хлопцями я задоволений, добре себе проявили не зважаючи на холод.
До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.
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Про це ІА Конкурент повідомив капітан клубу Сергій Ващук.
Витязь Київського Дитинця – це клубний чемпіонат, який відбувався протягом усього літа та осені щовихідних. Сьогодні ж відбувся фінал, у який вийшло чотири команди. Це була запекла боротьба в лиш одній номінації – "5 на 5". Луцьк представляли сім бійців. Хлопцями я задоволений, добре себе проявили не зважаючи на холод.
До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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