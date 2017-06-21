Луцькі лицарі завоювали «бронзу» на чемпіонаті України





Про це Сергій Ващук.



Витязь Київського Дитинця – це клубний чемпіонат, який відбувався протягом усього літа та осені щовихідних. Сьогодні ж відбувся фінал, у який вийшло чотири команди. Це була запекла боротьба в лиш одній номінації – "5 на 5". Луцьк представляли сім бійців. Хлопцями я задоволений, добре себе проявили не зважаючи на холод.



До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лицарі клубу середньовічного бою "Айна Бера Луцьк" взяли третє місце на чемпіонаті України, який відбувся 24 листопада у Парку Київська Русь.Про це ІА Конкурент повідомив капітан клубуВитязь Київського Дитинця – це клубний чемпіонат, який відбувався протягом усього літа та осені щовихідних. Сьогодні ж відбувся фінал, у який вийшло чотири команди. Це була запекла боротьба в лиш одній номінації – "5 на 5". Луцьк представляли сім бійців. Хлопцями я задоволений, добре себе проявили не зважаючи на холод.До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.

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