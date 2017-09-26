Міг замерзнути на смерть: луцькі муніципали врятували п'яного чоловіка, який спав у кущах. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцькради у



"На території автостанції №1 у Луцьку інспектори відділу протидії стихійній торгівлі Петро Ковальчук та Руслан Линінський департаменту муніципальної варти помітили чоловіка, що лежав під кущами, неподалік проїжджої частини.



Інспектори негайно викликали лікарів, аби вони надали першу невідкладну допомогу. Виявилось, що чоловік був настільки п’яним, що не міг стояти на ногах. Медикам та працівникам департаменту довелося вантажити його в карету швидкої на ношах.



Це вже не перший випадок в листопаді, коли інспектори департаменту муніципальної варти виявляють в Луцьку людей в такому стані. Ця статистика не тішить, адже температура повітря на вулиці нижче нуля градусів, що може призвести до невтішних наслідків для любителів чаркування", - йдеться в дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори відділу протидії стихійній торгівлі в кащах виявили чоловіка, в стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцькради у facebook "На території автостанції №1 у Луцьку інспектори відділу протидії стихійній торгівлітадепартаменту муніципальної варти помітили чоловіка, що лежав під кущами, неподалік проїжджої частини.Інспектори негайно викликали лікарів, аби вони надали першу невідкладну допомогу. Виявилось, що чоловік був настільки п’яним, що не міг стояти на ногах. Медикам та працівникам департаменту довелося вантажити його в карету швидкої на ношах.Це вже не перший випадок в листопаді, коли інспектори департаменту муніципальної варти виявляють в Луцьку людей в такому стані. Ця статистика не тішить, адже температура повітря на вулиці нижче нуля градусів, що може призвести до невтішних наслідків для любителів чаркування", - йдеться в дописі.

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