Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО





Про пригоду на дорозі інформують очевидці, - пише



На місці працюють парівники патрульної Поліції, які лише можуть фіксувати факт ДТП, на цьому у них робота завершується.



Люди скаржаться, що у зв'язку із погіршенням погодніх умов очевидно, що комунальні служби Луцька «сплять», замість того аби посипати дорогу піщано-сольовою сумішшю.



Будьте обережні на дорогах нашого міста!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через різку зміну погоди на мосту поряд з ТРЦ Там-Там відбулась масове ДТП.Про пригоду на дорозі інформують очевидці, - пише Волинь UA На місці працюють парівники патрульної Поліції, які лише можуть фіксувати факт ДТП, на цьому у них робота завершується.Люди скаржаться, що у зв'язку із погіршенням погодніх умов очевидно, що комунальні служби Луцька «сплять», замість того аби посипати дорогу піщано-сольовою сумішшю.Будьте обережні на дорогах нашого міста!

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