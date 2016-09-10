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Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО
У Луцьку через різку зміну погоди на мосту поряд з ТРЦ Там-Там відбулась масове ДТП.

Про пригоду на дорозі інформують очевидці, - пише Волинь UA.

На місці працюють парівники патрульної Поліції, які лише можуть фіксувати факт ДТП, на цьому у них робота завершується.

Люди скаржаться, що у зв'язку із погіршенням погодніх умов очевидно, що комунальні служби Луцька «сплять», замість того аби посипати дорогу піщано-сольовою сумішшю.

Будьте обережні на дорогах нашого міста!

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку масштабна аварія на мосту біля «Там-Таму». ФОТО

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Теги: аварія, міст, ожеледиця
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