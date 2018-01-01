У селі під Луцьком пообіцяли відновити маршрутку до міста
Сьогодні, 08:19
Рух приміського маршруту №210 «Рованці – Луцьк» буде відновлено.
На сайті Боратинської сільської ради у Фейсбуці зазначають, що рух маршрутного таксі № 210 було припинено з ініціативи перевізника.
«Боратинською сільською радою було порушено клопотання перед Волинською ОДА про відновлення цього маршруту. Згідно з відповіддю, рух маршрутного таксі № 210 прогнозовано буде відновлено 28 листопада 2018 року за попереднім графіком», – повідомляють на сайті.
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На сайті Боратинської сільської ради у Фейсбуці зазначають, що рух маршрутного таксі № 210 було припинено з ініціативи перевізника.
«Боратинською сільською радою було порушено клопотання перед Волинською ОДА про відновлення цього маршруту. Згідно з відповіддю, рух маршрутного таксі № 210 прогнозовано буде відновлено 28 листопада 2018 року за попереднім графіком», – повідомляють на сайті.
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