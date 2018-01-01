У селі під Луцьком пообіцяли відновити маршрутку до міста





На сайті Боратинської сільської ради у Фейсбуці зазначають, що рух маршрутного таксі № 210 було припинено з ініціативи перевізника.



«Боратинською сільською радою було порушено клопотання перед Волинською ОДА про відновлення цього маршруту. Згідно з відповіддю, рух маршрутного таксі № 210 прогнозовано буде відновлено 28 листопада 2018 року за попереднім графіком», – повідомляють на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рух приміського маршруту №210 «Рованці – Луцьк» буде відновлено.На сайті Боратинської сільської ради у Фейсбуці зазначають, що рух маршрутного таксі № 210 було припинено з ініціативи перевізника.«Боратинською сільською радою було порушено клопотання перед Волинською ОДА про відновлення цього маршруту. Згідно з відповіддю, рух маршрутного таксі № 210 прогнозовано буде відновлено 28 листопада 2018 року за попереднім графіком», – повідомляють на сайті.

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