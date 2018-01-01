Закони щодо «євроблях» вступили в силу
Сьогодні, 11:00
З сьогоднішнього дня в силу вступають закони щодо зниження акцизу на авто і контролю авто на єврономерах.
Сьогодні вступили в силу закони №2611-VIII і №2612-VIII, які передбачають зниження акцизу на авто і посилення контролю над використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Голос України, - пишуть Факти.
Відповідно до законів, у власників євроблях є 180 днів на те, щоб офіційно оформити нерозмитнені авто.
Тим же, хто зможе розмитнити транспортний засіб протягом 90 днів, після вступу закону в силу, на 50% зменшать акцизний податок.
Крім того, набувають чинності й штрафи за перевищення термінів перебування автомобілів з іноземною реєстрацією на території країни. Суми варіюються від 17 до 170 тис. грн або конфіскації транспортного засобу.
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Сьогодні вступили в силу закони №2611-VIII і №2612-VIII, які передбачають зниження акцизу на авто і посилення контролю над використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Голос України, - пишуть Факти.
Відповідно до законів, у власників євроблях є 180 днів на те, щоб офіційно оформити нерозмитнені авто.
Тим же, хто зможе розмитнити транспортний засіб протягом 90 днів, після вступу закону в силу, на 50% зменшать акцизний податок.
Крім того, набувають чинності й штрафи за перевищення термінів перебування автомобілів з іноземною реєстрацією на території країни. Суми варіюються від 17 до 170 тис. грн або конфіскації транспортного засобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нарешті єврономера підуть на шроти, по місту неможливо їздити з тими неадекватами, літають як ненормальні!!!
Це перемога, єврономерам кінець!!! Нарешті місто очиститься від неадекватних водіїв
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