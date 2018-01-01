Закони щодо «євроблях» вступили в силу





Сьогодні вступили в силу закони №2611-VIII і №2612-VIII, які передбачають зниження акцизу на авто і посилення контролю над використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Голос України, - пишуть



Відповідно до законів, у власників євроблях є 180 днів на те, щоб офіційно оформити нерозмитнені авто.



Тим же, хто зможе розмитнити транспортний засіб протягом 90 днів, після вступу закону в силу, на 50% зменшать акцизний податок.



Крім того, набувають чинності й штрафи за перевищення термінів перебування автомобілів з іноземною реєстрацією на території країни. Суми варіюються від 17 до 170 тис. грн або конфіскації транспортного засобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З сьогоднішнього дня в силу вступають закони щодо зниження акцизу на авто і контролю авто на єврономерах.Сьогодні вступили в силу закони №2611-VIII і №2612-VIII, які передбачають зниження акцизу на авто і посилення контролю над використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє Голос України, - пишуть Факти Відповідно до законів, у власників євроблях є 180 днів на те, щоб офіційно оформити нерозмитнені авто.Тим же, хто зможе розмитнити транспортний засіб протягом 90 днів, після вступу закону в силу, на 50% зменшать акцизний податок.Крім того, набувають чинності й штрафи за перевищення термінів перебування автомобілів з іноземною реєстрацією на території країни. Суми варіюються від 17 до 170 тис. грн або конфіскації транспортного засобу.

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