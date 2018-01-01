У селищі на Волині відтепер оформляють «біометрику»
Сьогодні, 11:44
Відтепер у Голобському ЦНАПі можна оформлювати біометричні документи.
Про це повідомляється на сторінці Центру надання адміністративних послуг Голобської селищної ради у Facebook, - пише Район.in.ua.
Зокрема, для громадян, які зареєстровані на території Голобської ОТГ відтепер у місцевому ЦНАПі можна оформити паспорт громадянина України.
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Про це повідомляється на сторінці Центру надання адміністративних послуг Голобської селищної ради у Facebook, - пише Район.in.ua.
Зокрема, для громадян, які зареєстровані на території Голобської ОТГ відтепер у місцевому ЦНАПі можна оформити паспорт громадянина України.
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