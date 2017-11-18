На озері Вікторія затонула яхта з 120 пасажирами: на борту були принц і зірки шоу-бізнесу





Як передає Daily Mirror, НП сталася в тій частині озера, яке належить Уганді, в декількох десятках метрів від найбільшого на водоймі острова Укервея, - пише



У результаті аварії загинули щонайменше 13 осіб, ще 39 вважаються зниклими безвісти. Вдалося врятувати 70 пасажирів, оперативні роботи тривають.



На яхті відпочивала компанія місцевої "золотої молоді", які направлялися на пляжну вечірку. Серед пасажирів були зірки місцевого шоу-бізнесу, а також принц Уганди Дауді Васайя, який є рідним братом правлячого монарха країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 24 листопада, в африканському озері Вікторія зазнала аварії яхта, на борту якого було близько 120 осіб.Як передає Daily Mirror, НП сталася в тій частині озера, яке належить Уганді, в декількох десятках метрів від найбільшого на водоймі острова Укервея, - пише Обозреватель У результаті аварії загинули щонайменше 13 осіб, ще 39 вважаються зниклими безвісти. Вдалося врятувати 70 пасажирів, оперативні роботи тривають.На яхті відпочивала компанія місцевої "золотої молоді", які направлялися на пляжну вечірку. Серед пасажирів були зірки місцевого шоу-бізнесу, а також принц Уганди Дауді Васайя, який є рідним братом правлячого монарха країни.

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