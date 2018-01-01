День білої стрічки: волиняни долучились до міжнародної акції

Поліція Волині долучилася до міжнародної кампанії «День білої стрічки».Саме сьогодні, у День білої стрічки, 25 листопада, чоловіки у різних країнах приколюють до одягу білу стрічку як символ підтримки у прагненні викорінити насильство щодо жінок, і таким жестом закликають інших підтримати цю ініціативу, - інформує прес-служба поліції Волині.Поліцейські на Волині теж не залишаються осторонь і долучились до цієї акції."Кампанія покликана підкреслити важливу роль Національної поліції, яка щодня стоїть на передовій лінії та працює над збільшенням розуміння, запобіганням та протидією насильству чоловіків щодо жінок та дівчат, адже все починається з обізнаності про проблему", - йдеться у дописі.Тому небайдужих закликають підтримати Міжнародну кампанію "День білої стрічки".