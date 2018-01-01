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У пункті пропуску «Ягодин» – заблокований рух. ВІДЕО

У пункті пропуску «Ягодин» – заблокований рух. ВІДЕО
На Волині виникли величезні черги на кордоні з Польщею. Зокрема автівки стоять у великих чергах у пункті пропуску "Ягодин".

Про це відомо з відео, яке опублікували в групі «Рідна Україна» у facebook.

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Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. Адже що у водіїв, які повертаються в Україну, на митниці вимагають заставу за авто на єврономерах.

«От сьогоднішній результат законів, які прийняла Верховна Рада та підписав президент. Заблокований також в'їзд і автобусного транспорту, заблоковані переходи. Людей не попередили, що неможливо буде в’їхати автомобілям на іноземній реєстрації...», – йдеться в відео.


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Теги: черги, Ягодин, авто
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