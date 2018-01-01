У пункті пропуску «Ягодин» – заблокований рух. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
На Волині виникли величезні черги на кордоні з Польщею. Зокрема автівки стоять у великих чергах у пункті пропуску "Ягодин".
Про це відомо з відео, яке опублікували в групі «Рідна Україна» у facebook.
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Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. Адже що у водіїв, які повертаються в Україну, на митниці вимагають заставу за авто на єврономерах.
«От сьогоднішній результат законів, які прийняла Верховна Рада та підписав президент. Заблокований також в'їзд і автобусного транспорту, заблоковані переходи. Людей не попередили, що неможливо буде в’їхати автомобілям на іноземній реєстрації...», – йдеться в відео.
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Про це відомо з відео, яке опублікували в групі «Рідна Україна» у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Закони щодо «євроблях» вступили в силу
Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. Адже що у водіїв, які повертаються в Україну, на митниці вимагають заставу за авто на єврономерах.
«От сьогоднішній результат законів, які прийняла Верховна Рада та підписав президент. Заблокований також в'їзд і автобусного транспорту, заблоковані переходи. Людей не попередили, що неможливо буде в’їхати автомобілям на іноземній реєстрації...», – йдеться в відео.
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