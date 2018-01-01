У пункті пропуску «Ягодин» – заблокований рух. ВІДЕО

На Волині виникли величезні черги на кордоні з Польщею. Зокрема автівки стоять у великих чергах у пункті пропуску "Ягодин".Про це відомо з відео, яке опублікували в групі «Рідна Україна» у facebook.Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. Адже що у водіїв, які повертаються в Україну, на митниці вимагають заставу за авто на єврономерах.«От сьогоднішній результат законів, які прийняла Верховна Рада та підписав президент. Заблокований також в'їзд і автобусного транспорту, заблоковані переходи. Людей не попередили, що неможливо буде в’їхати автомобілям на іноземній реєстрації...», – йдеться в відео.