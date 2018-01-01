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Прикордонники розповіли про ситуацію, яка склалась на «Ягодині»

Прикордонники розповіли про ситуацію, яка склалась на «Ягодині»
Ускладнення пропуску транспортних засобів через пункт пропуску “Ягодин” пов’язані з акцією протесту власників автомобілів європейської реєстрації.

Про це УНН повідомили у Луцькому прикордонному загоні.

“Не працює тому, що не має змоги. Громадяни-власники автомобілів на „євробляхах“ проводять акцію протесту”, — сказали прикордонники.

Нагадаємо, що на пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів.

Як відомо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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Теги: Ягодин, рух, прикордонники
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Коментарі 1
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Чому нормальні люди мають страждати через декількох житропопих шахраїв,які не платять податки. Прикордонники та поліція повинні навести лад.
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