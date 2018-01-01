На Волині злодії винесли з будинку золотих прикрас на 14 тисяч
Сьогодні, 14:15
У селі Мирне Горохівського району злодій проник у житловий будинок і поцупив золоті прикраси. Відтак, невідомий виніс з хати три обручки, два ланцюжки і два кули.
Сума завданих оцінили у 14 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова.
Поліцейські просять волинян, яким відома інформація про цей злочин, допомогти розкрити його.
Нагадаємо, що у селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.
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Сума завданих оцінили у 14 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова.
Поліцейські просять волинян, яким відома інформація про цей злочин, допомогти розкрити його.
Нагадаємо, що у селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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