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На Волині злодії винесли з будинку золотих прикрас на 14 тисяч

На Волині злодії винесли з будинку золотих прикрас на 14 тисяч
У селі Мирне Горохівського району злодій проник у житловий будинок і поцупив золоті прикраси. Відтак, невідомий виніс з хати три обручки, два ланцюжки і два кули.

Сума завданих оцінили у 14 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова.

Поліцейські просять волинян, яким відома інформація про цей злочин, допомогти розкрити його.

Нагадаємо, що у селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.

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Теги: крадіжка, злодій, Горохів
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