На Волині злодії винесли з будинку золотих прикрас на 14 тисяч





Сума завданих оцінили у 14 тисяч гривень, - пише газета



Поліцейські просять волинян, яким відома інформація про цей злочин, допомогти розкрити його.



Нагадаємо, що у селі Стрільче Горохівського району



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирне Горохівського району злодій проник у житловий будинок і поцупив золоті прикраси. Відтак, невідомий виніс з хати три обручки, два ланцюжки і два кули.Сума завданих оцінили у 14 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова Поліцейські просять волинян, яким відома інформація про цей злочин, допомогти розкрити його.Нагадаємо, що у селі Стрільче Горохівського району злодій обікрав 68-річну місцеву жительку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію