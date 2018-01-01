Рух на митному пропуску «Устилуг» – заблокований. ВІДЕО





Нагадаємо, 24-го листопада на пункті пропуску «Устилуг» стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони. - пише







З опівночі 25-го листопада зі вступом у силу законів щодо “євроблях” почали діяти нові правила в’їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.



До людей на “Устилузі” вийшов співробітник митниці, щоб пояснити нові правила в’їзду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Устилуг» 25-го листопада ситуація залишається напруженою.Нагадаємо, 24-го листопада на пункті пропуску «Устилуг» стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони. - пише Буг Рух на митному пропуску “Ягодин” також заблокований.З опівночі 25-го листопада зі вступом у силу законів щодо “євроблях” почали діяти нові правила в’їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.До людей на “Устилузі” вийшов співробітник митниці, щоб пояснити нові правила в’їзду.

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