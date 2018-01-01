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Рух на митному пропуску «Устилуг» – заблокований. ВІДЕО

Рух на митному пропуску «Устилуг» – заблокований. ВІДЕО
У пункті пропуску «Устилуг» 25-го листопада ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, 24-го листопада на пункті пропуску «Устилуг» стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони. - пише Буг.

Рух на митному пропуску “Ягодин” також заблокований.

З опівночі 25-го листопада зі вступом у силу законів щодо “євроблях” почали діяти нові правила в’їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.

До людей на “Устилузі” вийшов співробітник митниці, щоб пояснити нові правила в’їзду.



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Теги: Устилуг, митниця
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