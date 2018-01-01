На Рівненщині в пожежі загинуло двоє людей
Сьогодні, 14:50
У селі Новомалин Острозького району під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка.
Інцидент трапився 24 листопада о 20:48. Вогнем було пошкоджено ліжко. Рятуальники на місце пожежі не викликалися. А тіло власниці виявила племінниця. Загорання жінка ліквідувала власними силами за допомогою підручних засобів, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Того ж дня, о 23:05 у селі Більськ Рокитнівського району виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника 1966 року народження. Вогонь знищив житловий будинок розміром 4х5м. В обох випадках причини пожеж та трагічних загибелей громадян встановлюються.
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Інцидент трапився 24 листопада о 20:48. Вогнем було пошкоджено ліжко. Рятуальники на місце пожежі не викликалися. А тіло власниці виявила племінниця. Загорання жінка ліквідувала власними силами за допомогою підручних засобів, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Того ж дня, о 23:05 у селі Більськ Рокитнівського району виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника 1966 року народження. Вогонь знищив житловий будинок розміром 4х5м. В обох випадках причини пожеж та трагічних загибелей громадян встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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