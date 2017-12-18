Волонтери здійснили мрію доньки волинського Героя. ФОТО





Сюрприз підготували для неї волонтери руху «Меценати для солдата» спільно із телеведучими «Ранку нової Волині», - пише



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мріє бути телеведучою: донька волинського Героя святкує день народження



Дівчинка є дочкою солдата 24-ого окремого штурмового батальйону «Айдар» Романа Луцюка. Тато Насті отримав важке поранення в районі м. Щастя Луганської області. Після проведення численних операцій в Україні, Романа Йосиповича відправили на лікування у США, де ним опікувалась українська громада у штаті Коннектикут. На жаль, після майже півторарічної боротьби за життя Роман Йосипович помер.



Зараз Настя навчається в п’ятому класі, відвідує «Творчу Studio Natali Zuravlova». Дівчинка ще не визначилась із майбутньою професією, але говорить, що можливо стане телеведучою.



Тож волонтери руху «Меценати для солдата», які опікуються дітьми загиблих героїв, підготували для неї сюрприз – організували екскурсію на студію телешоу «Ранок нової Волині».



Телеведучі Влад Зінкевич і Вікторія Черв’як показали усі тонкощі роботи ведучих ранкового телешоу: розповіли, як працюють телекамери, як монтуються сюжети, як журналісти готуються до ефірів. Також пригадали різні цікаві історії, які траплялися під час зйомок.



Ще одним подарунком для Насті стало запрошення на один день стати справжньою телеведучою і провести прямий ефір «Ранку».



Дівчинка, звісно, погодилася. І вже у вівторок вранці вона стане напарницею Влада у телестудії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-річна лучанка Анастасія Луцюк отримала незвичайний подарунок на свій день народження, який відзначила 23 листопада.Сюрприз підготували для неї волонтери руху «Меценати для солдата» спільно із телеведучими «Ранку нової Волині», - пише Таблоїд Волині Дівчинка є дочкою солдата 24-ого окремого штурмового батальйону «Айдар». Тато Насті отримав важке поранення в районі м. Щастя Луганської області. Після проведення численних операцій в Україні, Романа Йосиповича відправили на лікування у США, де ним опікувалась українська громада у штаті Коннектикут. На жаль, після майже півторарічної боротьби за життя Роман Йосипович помер.Зараз Настя навчається в п’ятому класі, відвідує «Творчу Studio Natali Zuravlova». Дівчинка ще не визначилась із майбутньою професією, але говорить, що можливо стане телеведучою.Тож волонтери руху «Меценати для солдата», які опікуються дітьми загиблих героїв, підготували для неї сюрприз – організували екскурсію на студію телешоу «Ранок нової Волині».Телеведучіпоказали усі тонкощі роботи ведучих ранкового телешоу: розповіли, як працюють телекамери, як монтуються сюжети, як журналісти готуються до ефірів. Також пригадали різні цікаві історії, які траплялися під час зйомок.Ще одним подарунком для Насті стало запрошення на один день стати справжньою телеведучою і провести прямий ефір «Ранку».Дівчинка, звісно, погодилася. І вже у вівторок вранці вона стане напарницею Влада у телестудії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію