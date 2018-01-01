У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус





Про це пише Тетяна Лихотоп у групі Facebook "АвтоАндони Луцька".



"На бр. Дружби Народів між 3 і 7 будинками (біля базарчика) невідомий в'їхав в автомобіль і втік з місця ДТП, в ніч з 24 на 25.11. Прохання, якщо хтось має якусь інформацію повідомити за тел: 0997083470- Юра", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась дорожньо-транспортна пригода. Водія, який в'їхав у припаркований бус розшукують.Про це пишеу групі Facebook "АвтоАндони Луцька"."На бр. Дружби Народів між 3 і 7 будинками (біля базарчика) невідомий в'їхав в автомобіль і втік з місця ДТП, в ніч з 24 на 25.11. Прохання, якщо хтось має якусь інформацію повідомити за тел: 0997083470- Юра", - йдеться у дописі.

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