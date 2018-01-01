У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус
Сьогодні, 15:20
У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась дорожньо-транспортна пригода. Водія, який в'їхав у припаркований бус розшукують.
Про це пише Тетяна Лихотоп у групі Facebook "АвтоАндони Луцька".
"На бр. Дружби Народів між 3 і 7 будинками (біля базарчика) невідомий в'їхав в автомобіль і втік з місця ДТП, в ніч з 24 на 25.11. Прохання, якщо хтось має якусь інформацію повідомити за тел: 0997083470- Юра", - йдеться у дописі.
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Про це пише Тетяна Лихотоп у групі Facebook "АвтоАндони Луцька".
"На бр. Дружби Народів між 3 і 7 будинками (біля базарчика) невідомий в'їхав в автомобіль і втік з місця ДТП, в ніч з 24 на 25.11. Прохання, якщо хтось має якусь інформацію повідомити за тел: 0997083470- Юра", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Комерційним автомобілям заборонена стоянка у житловій зоні. Сам винен.
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