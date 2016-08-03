«Євробляхери» блокують роботу 8 пунктів пропуску на західному кордоні

Державна прикордонна служба України повідомляє, що рух через деякі пункти пропуску на західній ділянці кордону тимчасово ускладнений.Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску, - інформує Держприкордонслужба України.В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино» та «Угринів». В місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції.Держприкордонслужба також посилила заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. Зокрема створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами."У зв’язку з цим Держприкордонслужба звертається до всіх подорожуючих громадян, з прохання врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожей та для обрання оптимального маршруту руху", - йдеться у повідомлені.