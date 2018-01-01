У центрі Луцька зловили шахрая, який просив милостиню
Сьогодні, 16:51
У центрі Луцька муніципали викрили шахрая, який просив милостиню у перехожих, вдаючи себе за людину з інвалідністю.
Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька сьогодні, 25 листопада виявив чоловіка, який просив милостиню поблизу драмтеатру, - йдеться на офіційній сторінці муніципалів у facebook.
Інспектор вирішив допомогти людині з інвалідністю, адже на вулиці йшов дощ, а чоловік сидів на мокрій бруківці в центрі міста. Однак, той відмовився, сказавши, що не потребує допомоги, а милостиню просить, бо така у нього робота. Тоді муніципал вирішив викликати на місце події медиків, щоб вони оглянули чоловіка без ноги. Однак і цього разу він відмовився.
"Тим часом, як тільки інспектор відійшов від "попрошайки", той почав вставати... на ноги. Неіснуюча нога враз виросла. Він зняв з неї дві ганчірки, якими вона була перемотана та став тікати в сторону Центрального ринку", - йдеться у повідомлені.
Тож лучан просять бути обачними і допомагати лише тим, хто цього справді потребує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька сьогодні, 25 листопада виявив чоловіка, який просив милостиню поблизу драмтеатру, - йдеться на офіційній сторінці муніципалів у facebook.
Інспектор вирішив допомогти людині з інвалідністю, адже на вулиці йшов дощ, а чоловік сидів на мокрій бруківці в центрі міста. Однак, той відмовився, сказавши, що не потребує допомоги, а милостиню просить, бо така у нього робота. Тоді муніципал вирішив викликати на місце події медиків, щоб вони оглянули чоловіка без ноги. Однак і цього разу він відмовився.
"Тим часом, як тільки інспектор відійшов від "попрошайки", той почав вставати... на ноги. Неіснуюча нога враз виросла. Він зняв з неї дві ганчірки, якими вона була перемотана та став тікати в сторону Центрального ринку", - йдеться у повідомлені.
Тож лучан просять бути обачними і допомагати лише тим, хто цього справді потребує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Підарюга!!!
Останні новини
У луцькому «Промені» виступатимуть «Вар’яти»*
Сьогодні, 17:23
У центрі Луцька зловили шахрая, який просив милостиню
Сьогодні, 16:51
В Одесі жінка інсценувала викрадення 7-місячної доньки
Сьогодні, 16:19
У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус
Сьогодні, 15:20
Медіа