У центрі Луцька зловили шахрая, який просив милостиню

У центрі Луцька муніципали викрили шахрая, який просив милостиню у перехожих, вдаючи себе за людину з інвалідністю.Так, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька сьогодні, 25 листопада виявив чоловіка, який просив милостиню поблизу драмтеатру, - йдеться на офіційній сторінці муніципалів у facebook.Інспектор вирішив допомогти людині з інвалідністю, адже на вулиці йшов дощ, а чоловік сидів на мокрій бруківці в центрі міста. Однак, той відмовився, сказавши, що не потребує допомоги, а милостиню просить, бо така у нього робота. Тоді муніципал вирішив викликати на місце події медиків, щоб вони оглянули чоловіка без ноги. Однак і цього разу він відмовився."Тим часом, як тільки інспектор відійшов від "попрошайки", той почав вставати... на ноги. Неіснуюча нога враз виросла. Він зняв з неї дві ганчірки, якими вона була перемотана та став тікати в сторону Центрального ринку", - йдеться у повідомлені.Тож лучан просять бути обачними і допомагати лише тим, хто цього справді потребує.