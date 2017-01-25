У центрі Львова турок намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 18:01
У Львові іноземець намагався стрибнути з риштування будинку в центрі міста та скоїти самогубство.
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Varta1.
Громадянин Туреччини 25 листопада намагався стрибнути з риштування біля одного з будинків на площі Ринок у Львові. Чоловік погрожував та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські.
Друзям турка та правоохоронцям все ж вдалося вмовити його передумати, злізти та не вчиняти самогубство.
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Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Varta1.
Громадянин Туреччини 25 листопада намагався стрибнути з риштування біля одного з будинків на площі Ринок у Львові. Чоловік погрожував та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські.
Друзям турка та правоохоронцям все ж вдалося вмовити його передумати, злізти та не вчиняти самогубство.
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