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Позиція МВС щодо масових акцій «євробляхарів»

Позиція МВС щодо масових акцій «євробляхарів»
25 листопада набрали чинності нові законодавчі норми щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

Окрім часткового врегулювання питання так званих «євроблях», нові правила торкнулись і власників авто так званих "пересічників" - мешканців прикордонних регіонів, які законно перетинали державний кордон на нетривалий період, - інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.

У зв’язку із нечіткими новими митними процедурами, на державному кордоні утворилися численні черги. В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині» і «Краківець».

В місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції. Для врегулювання поточної ситуації МВС України прийнято наступні кроки:

1. Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції. У місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу.

2. За ініціативою МВС створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску. До неї увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, глава Національної поліції Сергій Князєв, глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. Голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов. Перше засідання пройде у понеділок, 26 листопада, о 10:00.

3. Посилено заходи безпеки на кордоні. Зокрема створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили.

МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій.




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Теги: черги, кордон, МВС
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