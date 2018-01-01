Ковельчанина затримали за те, що був п'яним і курив у громадському місці. ФОТО





Про це інформує Патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці у



36-річна особа поводилась зухвало і не відреагувала на зауваження полісменів. Ковельчанина затримали, доставили в міськвідділ та оформили постанову й протокол за порушення.



Тим часом, сьогодні ж, ковельські патрульні отримали письмову подяку від працівників залізничного вокзалу в Ковелі. У документі йдеться, що правоохоронці належно слідкували за порядком та вчасно прибували на допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні патрульні поліцейські виявили на території залізничного вокзалу в Ковелі чоловіка, який мав явні ознаки сп’яніння та курив сигарети в забороненому місціПро це інформує Патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці у Фейсбук 36-річна особа поводилась зухвало і не відреагувала на зауваження полісменів. Ковельчанина затримали, доставили в міськвідділ та оформили постанову й протокол за порушення.Тим часом, сьогодні ж, ковельські патрульні отримали письмову подяку від працівників залізничного вокзалу в Ковелі. У документі йдеться, що правоохоронці належно слідкували за порядком та вчасно прибували на допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію