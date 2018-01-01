На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію





Святкову ілюмінацію (фігуру «Дерево») департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради придбав у підприємця Василя Байбули. Відповідно до договору, укладеного 22 листопада, вартість товару становить 57,8 тисячі гривень. Пишуть



У цього ж підприємця закуповують 14 одиниць святкової ілюмінації за 139,2 тисячі гривень.



Нагадаємо, торік окрасою міста стала ілюмінація у вигляді



Окрім цього, реалізували проект

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 200 тисяч гривень витратили на придбання нової святкової ілюмінації у Луцьку.Святкову ілюмінацію (фігуру «Дерево») департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради придбав у підприємця. Відповідно до договору, укладеного 22 листопада, вартість товару становить 57,8 тисячі гривень. Пишуть Волинські новини У цього ж підприємця закуповують 14 одиниць святкової ілюмінації за 139,2 тисячі гривень.Нагадаємо, торік окрасою міста стала ілюмінація у вигляді двох арок, а також великої сяючої кулі , яку встановили на час різдвяно-новорічних свят на Театральному майдані.Окрім цього, реалізували проект «Вулиця різдвяних янголів» на головній пішохідній вулиці міста Лесі Українки.

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