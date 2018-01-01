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На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію

На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію
Майже 200 тисяч гривень витратили на придбання нової святкової ілюмінації у Луцьку.

Святкову ілюмінацію (фігуру «Дерево») департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради придбав у підприємця Василя Байбули. Відповідно до договору, укладеного 22 листопада, вартість товару становить 57,8 тисячі гривень. Пишуть Волинські новини.

У цього ж підприємця закуповують 14 одиниць святкової ілюмінації за 139,2 тисячі гривень.

Нагадаємо, торік окрасою міста стала ілюмінація у вигляді двох арок, а також великої сяючої кулі, яку встановили на час різдвяно-новорічних свят на Театральному майдані.

Окрім цього, реалізували проект «Вулиця різдвяних янголів» на головній пішохідній вулиці міста Лесі Українки.

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Теги: ілюмінація, луцьк, свято
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