У волинському містечку на цілий день відключать воду
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У Рожищі не буде водопостачання через ремонтні роботи на центральному водозаборі.
У понеділок, 26 листопада, з 8:00 год до 20:00 буде вимкнено водопостачання місті Рожище, – повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.
Вимкнення пов'язане із ремонтними роботами на центральному водозаборі. Тут будуть облаштовувати колодязь та ставити запірну арматуру.
Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.
Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.
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У понеділок, 26 листопада, з 8:00 год до 20:00 буде вимкнено водопостачання місті Рожище, – повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.
Вимкнення пов'язане із ремонтними роботами на центральному водозаборі. Тут будуть облаштовувати колодязь та ставити запірну арматуру.
Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.
Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.
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