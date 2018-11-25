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У волинському містечку на цілий день відключать воду

У волинському містечку на цілий день відключать воду
У Рожищі не буде водопостачання через ремонтні роботи на центральному водозаборі.

У понеділок, 26 листопада, з 8:00 год до 20:00 буде вимкнено водопостачання місті Рожище, – повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.

Вимкнення пов'язане із ремонтними роботами на центральному водозаборі. Тут будуть облаштовувати колодязь та ставити запірну арматуру.

Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.

Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.

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Теги: Рожище, вода, відключення
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