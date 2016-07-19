Турчинов скликає РНБО для екстреного розгляду питання введення воєнного стану

Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження надзвичайного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі.



Таку заяву він зробив під час засідання військового кабінету. Пише



"Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки та оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться о 24 годині 26 листопада", – наголосив Турчинов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар РНБОзаявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження надзвичайного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі.Таку заяву він зробив під час засідання військового кабінету. Пише Канал24 "Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки та оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться о 24 годині 26 листопада", – наголосив Турчинов.

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