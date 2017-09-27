вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині чоловік заморив корову голодом

На Рівненщині чоловік заморив корову голодом
Власник декількох корів у Гощі не доглядає за своєю худобою, так на самому лузі померла одна тварин.

«Виснажена тварина загинула прямо на полі. У власника, є ще кілька корів. Всі у дуже плачевному стані», – про це у соцмережі Facebook пише Віта Климович.

Зі слів місцевих мешканців, за скотиною чоловік не доглядає. Вони під пекучим сонцем, без води, і до глибокої осені, поки не вдарять морози, пасуться на лузі біля річки.

На будь-які зауваження власник тварин не реагує.

«Я ніколи не спілкувалася з цією людиною, тому робити якісь припущення про його психоемоційний стан та психічне здоров'я не маю права.

Наскільки мені відомо місцева влада з цього приводу навіть зверталися у поліцію, утім поки ситуація ніяк не змінилася, а це означає одне, що біля Горині у муках можуть загинути і інші тварини», – зазначила Віта Климович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: корова, голод, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учні школи на Волині не можуть навчатися за новими стандартами
Сьогодні, 07:19
Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО
Сьогодні, 06:40
На Рівненщині чоловік заморив корову голодом
Сьогодні, 05:35
За тиждень на грип та ГРВІ захворіло більше 160 тисяч українців
Сьогодні, 04:31
Луцький адвокат розповів, що таке воєнний стан
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
Батьки морили голодом і били: на Харківщині померла 3-річна дитина Батьки морили голодом і били: на Харківщині померла 3-річна дитина
27 вересень, 2017, 16:42
Через голод у Нігерії може загинути 75 тисяч дітей Через голод у Нігерії може загинути 75 тисяч дітей
30 вересень, 2016, 06:21
На Рівненщині в пожежі загинуло двоє людей На Рівненщині в пожежі загинуло двоє людей
25 листопад, 14:50
Автівка переїхала чоловіка, який втікав із краденими речима Автівка переїхала чоловіка, який втікав із краденими речима
24 листопад, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
Сьогодні, 08:45
 0
Збройні сили України привели в повну боєготовність
Сьогодні, 08:31
 0
«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню
Сьогодні, 08:27
 0
Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8