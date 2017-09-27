В селі на Волині чоловік заморив корову голодом
Сьогодні, 05:35
Власник декількох корів у Гощі не доглядає за своєю худобою, так на самому лузі померла одна тварин.
«Виснажена тварина загинула прямо на полі. У власника, є ще кілька корів. Всі у дуже плачевному стані», – про це у соцмережі Facebook пише Віта Климович.
Зі слів місцевих мешканців, за скотиною чоловік не доглядає. Вони під пекучим сонцем, без води, і до глибокої осені, поки не вдарять морози, пасуться на лузі біля річки.
На будь-які зауваження власник тварин не реагує.
«Я ніколи не спілкувалася з цією людиною, тому робити якісь припущення про його психоемоційний стан та психічне здоров'я не маю права.
Наскільки мені відомо місцева влада з цього приводу навіть зверталися у поліцію, утім поки ситуація ніяк не змінилася, а це означає одне, що біля Горині у муках можуть загинути і інші тварини», – зазначила Віта Климович
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«Виснажена тварина загинула прямо на полі. У власника, є ще кілька корів. Всі у дуже плачевному стані», – про це у соцмережі Facebook пише Віта Климович.
Зі слів місцевих мешканців, за скотиною чоловік не доглядає. Вони під пекучим сонцем, без води, і до глибокої осені, поки не вдарять морози, пасуться на лузі біля річки.
На будь-які зауваження власник тварин не реагує.
«Я ніколи не спілкувалася з цією людиною, тому робити якісь припущення про його психоемоційний стан та психічне здоров'я не маю права.
Наскільки мені відомо місцева влада з цього приводу навіть зверталися у поліцію, утім поки ситуація ніяк не змінилася, а це означає одне, що біля Горині у муках можуть загинути і інші тварини», – зазначила Віта Климович
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