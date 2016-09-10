В море по тривозі вийшли всі кораблі ВМС





Про це повідомляє Мілітарний портал у Твіттері, передає



В неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель



Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.



Зауважимо, що саме зараз проходить засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому екстрено буде розглянуте питання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.Про це повідомляє Мілітарний портал у Твіттері, передає УНІАН В неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.Зауважимо, що саме зараз проходить засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому екстрено буде розглянуте питання введення правового режиму воєнного стану

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