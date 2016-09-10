В море по тривозі вийшли всі кораблі ВМС
Сьогодні, 00:20
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.
Про це повідомляє Мілітарний портал у Твіттері, передає УНІАН.
В неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.
Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Зауважимо, що саме зараз проходить засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому екстрено буде розглянуте питання введення правового режиму воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Мілітарний портал у Твіттері, передає УНІАН.
В неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.
Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Зауважимо, що саме зараз проходить засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому екстрено буде розглянуте питання введення правового режиму воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському містечку на цілий день відключать воду
Сьогодні, 00:47
В море по тривозі вийшли всі кораблі ВМС
Сьогодні, 00:20
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію
25 листопад, 23:24
Медіа