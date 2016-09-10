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В море по тривозі вийшли всі кораблі ВМС

В море по тривозі вийшли всі кораблі ВМС
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.

Про це повідомляє Мілітарний портал у Твіттері, передає УНІАН.

В неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Зауважимо, що саме зараз проходить засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому екстрено буде розглянуте питання введення правового режиму воєнного стану.

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Теги: море, корабель, тривога, агресія, Росія
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