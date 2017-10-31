За тиждень на грип та ГРВІ захворіло більше 160 тисяч українців

За минулий тиждень вперше з початку сезону зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Поки захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні – на 17,5 % менше епідемічного порогу по Україні.Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.Зазначається, що показник захворюваності на грип і ГРВІ упродовж минулого тижня становить 428, 2 осіб на 100 тисяч населення.Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 164 826 людей, із них 68% – діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7 % та 8,0 % відповідно,– йдеться у повідомленні.У відомстві повідомили, що летальних випадків наразі не зареєстровано. Досліджено 64 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в одному випадку визначено РНК вірусу грипу типу А не субтипований.