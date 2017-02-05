Учні школи на Волині не можуть навчатися за новими стандартами





Про це стало відомо під час виїзного прийому голови Шацької райради Сергія Карпука, – інформує



Як стало відомо, навчальний заклад не отримав ноутбук та телевізор для проведення уроків, відповідно до норм Нової школи.



"Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, провів виїзний прийом громадян на території Шацької ОТГ.



13 листопада очільник районнї ради відвідав Самійличівський старостинський округ. Також участь взяв Олександр Кусько, виконуючий обов’язків старости Самійличівського округу.



Досі актуальною проблемою для сіл Самійличівського округу залишаються пасажирські перевезення. Не має транспортного сполучення з селами Самійличі та Пехи. Ремонту потребують клубні заклади сіл Пехи та Положево. Жителі села Пехи просять сприяти у наданні лісорубних квитків для заготівлі дров.



Під час візиту до Самійличівської школи Сергій Карпук оглянув класи наймолодших школярів. Директорка повідомила, що поки навчальний заклад не отримав ноутбук та телевізор для проведення уроків, відповідно до норм Нової школи.



Зустрічі з жителями усіх сільських рад Шацького району очільник районної ради здійснює двічі на рік, відповідно затвердженого графіка. Їх метою є створення умов, коли кожен громадянин має можливість прийти на прийом до голови районної ради в тому селі, де мешкає та поділитися особистими проблемами чи проблемами своєї громади для вирішення на рівні районних керівників.



Під час прийомів, консультації надавала юрист Шацького бюро правової допомоги Роксолана Цвид", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка школи у Самійличах розповіла, чому навчальний заклад не може навчатися на новими нормами.Про це стало відомо під час виїзного прийому голови Шацької райради, – інформує прес-служба райради Як стало відомо, навчальний заклад не отримав ноутбук та телевізор для проведення уроків, відповідно до норм Нової школи."Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, провів виїзний прийом громадян на території Шацької ОТГ.13 листопада очільник районнї ради відвідав Самійличівський старостинський округ. Також участь взяв, виконуючий обов’язків старости Самійличівського округу.Досі актуальною проблемою для сіл Самійличівського округу залишаються пасажирські перевезення. Не має транспортного сполучення з селами Самійличі та Пехи. Ремонту потребують клубні заклади сіл Пехи та Положево. Жителі села Пехи просять сприяти у наданні лісорубних квитків для заготівлі дров.Під час візиту до Самійличівської школи Сергій Карпук оглянув класи наймолодших школярів. Директорка повідомила, що поки навчальний заклад не отримав ноутбук та телевізор для проведення уроків, відповідно до норм Нової школи.Зустрічі з жителями усіх сільських рад Шацького району очільник районної ради здійснює двічі на рік, відповідно затвердженого графіка. Їх метою є створення умов, коли кожен громадянин має можливість прийти на прийом до голови районної ради в тому селі, де мешкає та поділитися особистими проблемами чи проблемами своєї громади для вирішення на рівні районних керівників.Під час прийомів, консультації надавала юрист Шацького бюро правової допомоги", - йдеться в повідомленні.

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