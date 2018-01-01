Луцький адвокат розповів, що таке воєнний стан





Відтак, луцький адвокат Олег Огородник на своїй сторінці у



"Що таке воєнний стан?



Закон про правовий режим воєнного стану, ухвалений ще 2000 році (у нових редакціях із 2015 ,2018) , свідчить що воєнний стан - це особливий правовий режим, який вводиться у разі збройної агресії проти України чи нападу на неї, небезпеки незалежності та територіальній цілісності держави.



Обмежень може бути кілька - комендантська година, обмеження пересування, контроль засобів масової інформації. Вас можуть просити побудувати для війни захисні споруди, авто можуть забрати для потреб фронту, а в квартиру заселити військових або евакуйованих.



Які можуть бути обмеження?



Військове командування отримує право порушувати питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, якщо "вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності та територіальній цілісності, життю громадян.



Водночас не можна говорити, що під час воєнного стану права людини стають чистою умовністю: закон передбачає цілий список прав, обмежувати які навіть у таких скрутних обставинах забороняється.



Йдеться, зокрема, про заборону тортур і принизливого поводження або покарання. Громадяни зберігають право на справедливий суд і правову допомогу. Їх не можна змушувати свідчити проти себе та своїх рідних і близьких.



Крім того, на час дії воєнного стану військове командування отримує повноваження щодо контролю підприємств зв’язку, видавництв, телерадіоорганізацій та навіть театрів.



Воно може використовувати радіостанції, телецентри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і цивільного населення.



Варто зазначити, під час засідання РНБО наголосили, що всі банківські установи працюватимуть без перебоїв.



Комендантська година



Під час воєнного стану може бути запроваджена комендантська година – тобто заборона перебування на вулицях в певний час доби без спеціальних дозволів.



Вводиться особливий режим в’їзду та виїзду з території, на котрій запроваджено воєнний стан, може бути обмежено рух транспортних засобів та свобода пересування як громадян України, так і іноземців.



Призовникам та військовозобов’язаним можуть заборонити змінювати місце проживання без відома військового командування.



Військове командування отримує право перевіряти у людей документи, а також оглядати їхні речі та автомобілі. Людей, а також підприємства та матеріальні цінності можуть евакуйовувати.



Як працюватиме Рада?



Якщо у цілій державі або в окремих її місцевостях вводиться воєнний стан, парламент збирається без скликання і працює в сесійному режимі.



Поки триває термін дії цього стану, розпустити парламент не можна. Не можуть бути припинені повноваження омбудсмана, міністерств, органів місцевого самоврядування, судів та прокуратур.



Протягом воєнного стану не можна змінювати Конституцію України і Криму, проводити вибори президента та парламенту України, а також органів місцевого самоврядування. Так само забороняється проводити всеукраїнський і місцевий референдуми.



Суспільні роботи



На території, на якій введено воєнний стан, військове командування разом з іншими органами влади або й самостійно має право запроваджувати трудову повинність та залучати громадян до суспільно корисних робіт.



Трудова повинність полягає у виконанні робіт оборонного характеру, а також у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а також їх наслідків.



При цьому тривалість виконання таких робіт та їхня оплата встановлюються відповідно до українського трудового законодавства.



Крім того, військовому командуванню надається право використовувати потужності, ресурси та майно підприємств та організацій усіх форм, а також окремих громадян.



Процедура скасування воєнного стану



Воєнний стан скасовується указом президента у разі "усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".



З такою пропозицією до президента може звернутися або Радбез, або парламент. Указ про скасування воєнного стану негайно оголошується через засоби масової інформації, - йдеться в дописі.



Нагадаємо, що в неділю, 25 листопада,

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