Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
Сьогодні, 08:13
Цими днями до поліцейських звернулася 40-річна жителька міста Покровська, що на Донеччині.
Жінка стверджує, що на всі 100 відсотків домовилася про купівлю автомобіля з його власником – горохівчанином своїм ровесником, - пише Волинь-нова.
Hyundai Getz вона надивилася на сайті OLX і настільки повірила продавцю-ошуканцю, що перерахувала на даний ним рахунок затребуваний аванс у сумі 4700 гривень.
Горохівські правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини від покупок на сумнівних сайтах та спілкування з невідомими особами.
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Жінка стверджує, що на всі 100 відсотків домовилася про купівлю автомобіля з його власником – горохівчанином своїм ровесником, - пише Волинь-нова.
Hyundai Getz вона надивилася на сайті OLX і настільки повірила продавцю-ошуканцю, що перерахувала на даний ним рахунок затребуваний аванс у сумі 4700 гривень.
Горохівські правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини від покупок на сумнівних сайтах та спілкування з невідомими особами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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