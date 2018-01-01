Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто





Жінка стверджує, що на всі 100 відсотків домовилася про купівлю автомобіля з його власником – горохівчанином своїм ровесником, - пише



Hyundai Getz вона надивилася на сайті OLX і настільки повірила продавцю-ошуканцю, що перерахувала на даний ним рахунок затребуваний аванс у сумі 4700 гривень.



Горохівські правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини від покупок на сумнівних сайтах та спілкування з невідомими особами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями до поліцейських звернулася 40-річна жителька міста Покровська, що на Донеччині.Жінка стверджує, що на всі 100 відсотків домовилася про купівлю автомобіля з його власником – горохівчанином своїм ровесником, - пише Волинь-нова Hyundai Getz вона надивилася на сайті OLX і настільки повірила продавцю-ошуканцю, що перерахувала на даний ним рахунок затребуваний аванс у сумі 4700 гривень.Горохівські правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини від покупок на сумнівних сайтах та спілкування з невідомими особами.

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