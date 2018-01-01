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Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто

Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
Цими днями до поліцейських звернулася 40-річна жителька міста Покровська, що на Донеччині.

Жінка стверджує, що на всі 100 відсотків домовилася про купівлю автомобіля з його власником – горохівчанином своїм ровесником, - пише Волинь-нова.

Hyundai Getz вона надивилася на сайті OLX і настільки повірила продавцю-ошуканцю, що перерахувала на даний ним рахунок затребуваний аванс у сумі 4700 гривень.

Горохівські правоохоронці вже вкотре застерігають жителів Горохівщини від покупок на сумнівних сайтах та спілкування з невідомими особами.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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