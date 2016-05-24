Збройні сили України привели в повну боєготовність
Сьогодні, 08:31
З’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан бойової готовності “повна”.
Про це в понеділок повідомила прес-служба міністерства оборони України, передає УНН.
“На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність “повна”, — вказано у повідомленні військового відомства.
Секретар РНБО Олександр Турчинов через ситуацію в Керченській протоці в ніч на понеділок озвучив підтриману президентом України ініціативу про введення в країні військового стану строком на 60 діб.
Тепер її у вигляді законопроекту повинна розглянути Верховна Рада, яка, за словами спікера парламенту Андрія Парубія, збереться на засідання в понеділок о 16:00. Глава держави запевнив, що дане рішення не відіб’ється на діях армії в Донбасі і не передбачатиме термінової мобілізації.
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Про це в понеділок повідомила прес-служба міністерства оборони України, передає УНН.
“На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність “повна”, — вказано у повідомленні військового відомства.
Секретар РНБО Олександр Турчинов через ситуацію в Керченській протоці в ніч на понеділок озвучив підтриману президентом України ініціативу про введення в країні військового стану строком на 60 діб.
Тепер її у вигляді законопроекту повинна розглянути Верховна Рада, яка, за словами спікера парламенту Андрія Парубія, збереться на засідання в понеділок о 16:00. Глава держави запевнив, що дане рішення не відіб’ється на діях армії в Донбасі і не передбачатиме термінової мобілізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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