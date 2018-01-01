У Луцьку відзначили 100-річчя Союзу українок

Владикавзяв участь в урочистостях з нагоди століття від дня заснування Союзу українок.Перед привітанням владики заспівав архієрейський хор «Оранта». У слові архієрей подякував учасницям спілки за те, що крім повсякденних справ, вони займаються й суспільними та бережуть українську культуру, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП."гадуючи про роль жінки, Михаїлзазначив: сьогодні ми пишаємося справжніми воїнами, які оберігають наш кордон, проте не варто забувати, що гідних синів своєї землі виховала українська жінка", - йдеться у повідомленні.Потому керуючий єпархією вручив церковні відзнаки.Захід проходив у Палаці культури обласного центру після Божественної Літургії в кафедральному соборі Святої Трійці, на якій молилися члени цієї організації.