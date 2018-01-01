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У Луцьку відзначили 100-річчя Союзу українок

У Луцьку відзначили 100-річчя Союзу українок
Владика Михаїл взяв участь в урочистостях з нагоди століття від дня заснування Союзу українок.

Перед привітанням владики заспівав архієрейський хор «Оранта». У слові архієрей подякував учасницям спілки за те, що крім повсякденних справ, вони займаються й суспільними та бережуть українську культуру, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

"гадуючи про роль жінки, Михаїлзазначив: сьогодні ми пишаємося справжніми воїнами, які оберігають наш кордон, проте не варто забувати, що гідних синів своєї землі виховала українська жінка", - йдеться у повідомленні.

Потому керуючий єпархією вручив церковні відзнаки.

Захід проходив у Палаці культури обласного центру після Божественної Літургії в кафедральному соборі Святої Трійці, на якій молилися члени цієї організації.

Довідково:

Союз українок утворився 1918 року на Галичині, у наші часи набув всеукраїнських масштабів. Мета об’єднання – активізація жінок, піднесення їхнього освітнього й економічного рівня, суспільної праці, участь у світовому жіночому русі тощо.

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Теги: церква, союз українок
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