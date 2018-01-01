У Луцьку відзначили 100-річчя Союзу українок
Сьогодні, 09:05
Владика Михаїл взяв участь в урочистостях з нагоди століття від дня заснування Союзу українок.
Перед привітанням владики заспівав архієрейський хор «Оранта». У слові архієрей подякував учасницям спілки за те, що крім повсякденних справ, вони займаються й суспільними та бережуть українську культуру, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
"гадуючи про роль жінки, Михаїлзазначив: сьогодні ми пишаємося справжніми воїнами, які оберігають наш кордон, проте не варто забувати, що гідних синів своєї землі виховала українська жінка", - йдеться у повідомленні.
Потому керуючий єпархією вручив церковні відзнаки.
Захід проходив у Палаці культури обласного центру після Божественної Літургії в кафедральному соборі Святої Трійці, на якій молилися члени цієї організації.
Довідково:
Союз українок утворився 1918 року на Галичині, у наші часи набув всеукраїнських масштабів. Мета об’єднання – активізація жінок, піднесення їхнього освітнього й економічного рівня, суспільної праці, участь у світовому жіночому русі тощо.
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Перед привітанням владики заспівав архієрейський хор «Оранта». У слові архієрей подякував учасницям спілки за те, що крім повсякденних справ, вони займаються й суспільними та бережуть українську культуру, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
"гадуючи про роль жінки, Михаїлзазначив: сьогодні ми пишаємося справжніми воїнами, які оберігають наш кордон, проте не варто забувати, що гідних синів своєї землі виховала українська жінка", - йдеться у повідомленні.
Потому керуючий єпархією вручив церковні відзнаки.
Захід проходив у Палаці культури обласного центру після Божественної Літургії в кафедральному соборі Святої Трійці, на якій молилися члени цієї організації.
Довідково:
Союз українок утворився 1918 року на Галичині, у наші часи набув всеукраїнських масштабів. Мета об’єднання – активізація жінок, піднесення їхнього освітнього й економічного рівня, суспільної праці, участь у світовому жіночому русі тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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