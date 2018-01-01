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Ситуація на пунктах пропуску Волині залишається ускладненою

Ситуація на пунктах пропуску Волині залишається ускладненою
Продовжує залишатися ускладненим рух через низку пунктів пропуску на державному кордоні.

На даний час така ситуація спостерігається на напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Доманове». Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею, - інформує Держприкордонслужба України.

Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску. Такі дії учасників міжнародного руху спричинені набранням чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

За інформацією патрульної поліції Волині, на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" порушень громадського порядку не виявлено, однак блокування руху транспорту триває.

Про це повідомляють з місяця події патрульні поліцейські, які слідкують за порядком.

В Ягодині перебуває приблизно 500 осіб.

Станом на 21 годину 25 листопада вони ще пропускали автобуси, однак вночі рух був заблокований.

Станом на ранок 26 листопада рух частково відновлений, громадяни об’їжджають місце протесту прилеглими дорогами.

«Наразі можливе знову блокування руху автомобілів, а також збільшення кількості протестувальників. Учасники акції продовжують звозити шини. Заблоковано кілька сотень метрів автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин», - повідомив з місця події інспектор Олександр Муравчук.

Протестувальники продовжують блокувати рух і на посту в Устилузі.
Тут їх приблизно 200 осіб. Уночі ця кількість зменшилась, але зараз люди знову з’їжджаються.

«Порушень громадського порядку не виявлено», - повідомив з місця події інспектор Дмитро Вахмістров.

Патрульна поліція та інші підрозділи правоохоронних органів продовжують охороняти публічну безпеку та регулювати рух транспорту в місцях протестів.

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Теги: рух, пункт пропуску, євробляхи, Ягодин, прикордонники
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Коментарі 2
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Зараз євробляхерів заберуть на трудову повинність, авто конфескують, самі зібрались на митниці
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Как достали эти дебилы. Это убогое ничтожество «бляхи»
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