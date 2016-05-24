Чи будуть в Україні вибори, якщо запровадять воєнний стан





Як розповів



"Якщо воєнний стан вводиться на 60 діб, то його дія закінчиться відповідно 26 січня. Що згідно із Закону України "Про президентські вибори" зриває терміни початку виборчого процесу. Відповідно до Конституції президентські вибори проводяться або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня. Підстав до призначення позачергових виборів не має. Таким чином, Порошенко вирішив переграти ситуацію, адже після закінчення воєнного стану будь-що може стати приводом для розпуску Верховної Ради і проведення спочатку позачергових парламентських, а вже потім у жовтні – президентських виборів", – розповів юрист-експерт.



Варто зазначити, що проведення одночасно президентських і парламентських виборів заборонено Конституцією України.



Водночас перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України Петра Порошенка у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко стверджує, що запровадження воєнного стану не означає скасування президентських і парламентських виборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо в Україні оголосять режим воєнного стану, вибори президента України, які мають відбутися у березні 2019 року, відтермінують.Як розповів 24 каналу юрист-експерт, метою введення воєнного стану може бути зміна порядку виборів."Якщо воєнний стан вводиться на 60 діб, то його дія закінчиться відповідно 26 січня. Що згідно із Закону України "Про президентські вибори" зриває терміни початку виборчого процесу. Відповідно до Конституції президентські вибори проводяться або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня. Підстав до призначення позачергових виборів не має. Таким чином, Порошенко вирішив переграти ситуацію, адже після закінчення воєнного стану будь-що може стати приводом для розпуску Верховної Ради і проведення спочатку позачергових парламентських, а вже потім у жовтні – президентських виборів", – розповів юрист-експерт.Варто зазначити, що проведення одночасно президентських і парламентських виборів заборонено Конституцією України.Водночас перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України Петра Порошенка у Тристоронній контактній групістверджує, що запровадження воєнного стану не означає скасування президентських і парламентських виборів.

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