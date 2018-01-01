З'явилося відео аварії під Луцьком, де фура злетіла в кювет





Нагадаємо, у селі Княгининок вантажівка потрапила в аварію –



Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.



У спільноті "Княгининівська громада" оприлюднили відео аварії.



"25 листопада приблизно о 00:30 ночі трапилась аварія на об'їзній дорозі в с. Княгининок. Водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі та злетів в кювет", - повідомив Сергій Ужехов.



Переглянути відео можна



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