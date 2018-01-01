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З'явилося відео аварії під Луцьком, де фура злетіла в кювет

З'явилося відео аварії під Луцьком, де фура злетіла в кювет
У мережі з'явилося відео автопригоди, що сталася на слизькій дорозі в селі Княгининок, у якій злетіла в кювет вантажівка.

Нагадаємо, у селі Княгининок вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на цій ділянці дороги.

Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.

У спільноті "Княгининівська громада" оприлюднили відео аварії.

"25 листопада приблизно о 00:30 ночі трапилась аварія на об'їзній дорозі в с. Княгининок. Водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі та злетів в кювет", - повідомив Сергій Ужехов.

Переглянути відео можна ТУТ.

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Теги: ДТП, аварія
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