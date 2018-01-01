З'явилося відео аварії під Луцьком, де фура злетіла в кювет
Сьогодні, 09:34
У мережі з'явилося відео автопригоди, що сталася на слизькій дорозі в селі Княгининок, у якій злетіла в кювет вантажівка.
Нагадаємо, у селі Княгининок вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на цій ділянці дороги.
Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.
У спільноті "Княгининівська громада" оприлюднили відео аварії.
"25 листопада приблизно о 00:30 ночі трапилась аварія на об'їзній дорозі в с. Княгининок. Водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі та злетів в кювет", - повідомив Сергій Ужехов.
Переглянути відео можна ТУТ.
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Нагадаємо, у селі Княгининок вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на цій ділянці дороги.
Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.
У спільноті "Княгининівська громада" оприлюднили відео аварії.
"25 листопада приблизно о 00:30 ночі трапилась аварія на об'їзній дорозі в с. Княгининок. Водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі та злетів в кювет", - повідомив Сергій Ужехов.
Переглянути відео можна ТУТ.
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