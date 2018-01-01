Дитина залишилась сиротою: син волинського Героя мріє про подарунки на свято

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі п’ятнадцятий день народження зустріне, котрий є сином, який у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув на Сході, врятувавши свого побратима. Коли до бліндажа наблизилися проросійські найманці, вони почали кричати: «Танкіст, виходь!» Вийшов саме Дмитро та був убитий. Супротивники не стали перевіряти бліндаж, думаючи, що там нікого немає. Таким чином, він врятував життя побратимові.Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший брат Іван. До того, тато спільно зі своїми батьками виховував їх. Мати пішла з сім’ї раніше. Тепер крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося.“Що ж тепер робити, буся? Татко ж казав, що він літом приїде, і ми підемо рибалити. З ким я тепер туди піду? Він же обіцяв приїхати”, – перші невинні емоції дитини вилились у гіркі слова розчарувань. А вже згодом на своїй сторінці у соцмережі Іванко написав: “Щоб Путін здох! Я ненавиджу його, бо він забрав життя мого татуся”. Страшно уявити, що відчуває дитина в 11 років, ховаючи рідного батька. Після загибелі Дмитра його дітки лишилися під опікою бабусі Анни Романівни, яку вони ніжно називають “буся”. Іван так і живе з бабусею, дідусем і сестричкою Олександрою. Дітки кажуть, що Анна Романівна їх дуже любить і намагається у всьому їм допомагати та підтримувати, хоч інколи це буває не просто.Бабуся розповіла нам, що ім’я собі Іванко обрав сам, оскільки народився у день Святого Івана Златоуста. Вона ж поділилася спогадами із хрестин: коли священник хрестив Івана, то сказав, що той буде або “попом” або артистом. Наш іменинник часто жартує з цього приводу: каже, що посвячуватись у священника не збирається, а от про кар’єру артиста уже задумувався. А якщо точніше, мріяв бути хореографом, так як 8 років був учасником ансамблю сучасного бального танцю “Грейс”. Але несподівана смерть тата на війні змінила усі його плани. Тепер він точно знає, що коли виросте, стане військовим, як батько і на даний момент навчається у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Небесної Сотні.З навчальної програми йому до вподоби уроки історії, української літератури. Так склалось, що свій улюблений гурток танців він замінив спортивними заняттями у боксерській залі. Тому і на здоров’я скаржитись не доводиться, бо ж готує себе наш іменинник до військової служби.Справжнім авторитетом для Вані завжди був і залишиться його татко, а ще хресний батько Віктор – рідний брат полеглого Героя, котрий служить у поліції. Тому Іван бачить, як часом буває тяжко та попри все намагається наслідувати його і не зрадити своєму вибору професії.Не зважаючи на такий дорослий вибір, іноді і Вані хочеться побути дитиною. Тож вдома у них є “повний набір фауни”. Улюбленицею сім’ї є собака породи пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, рибка Мартін. В основному, доглядом за тваринками займається молодша сестричка Олександра, але і Ваня теж їй охоче допомагає.Свій вільний час Іван проводить з друзями. Ще більше знайомств він завів під час подорожей та відпочинку. А побувати хлопцю вже пощастило у Франції, Болгарії, Польщі та Німеччині. Найбільше запам’яталася йому поїздка до Америки. Там він жив із сестрою в сім’ї, де до них дуже добре ставилися. І навіть, зараз на відстані вони постійно спілкуються. Звичайно, мріє побувати ще в якихось країнах. Також Іван відвідав багато знаменитих місць України, підкорював Карпатські гори. І все це завдяки волонтерам і громадським організаціям, за що він їм дуже вдячний.Вдячний юнак каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почав розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих що вбили мого тата».«Волонтери стільки для нас зробили і роблять що важко навіть перерахувати. Але найважливіше, вони об’єднали нас - дітей Героїв Небесного Легіону. Дякую усім хто допомагає в організації поїздок, відпочинку, подарунків».Про Україну Іван відгукується з теплотою в серці, бо це ж країна, де він народився та живе. І якщо потрібно буде, впевнено стане на її захист, як і його татко. Та все ж надіється, що настане час, коли ця війна закінчиться і Україна стане ще заможнішою, а, головне, мирною країною. Ще Іван додає, що нічого не хотів би змінювати у державі, лише додати свою частку у розвиток та процвітання нашої Батьківщини.Бабуся розповіла, що компенсації і з державного, і з місцевих бюджетів родина отримала, тому практично матеріально забезпечена, особливих якихось потреб не має. Вона лишила нам свій адрес для листувань та привітань імениннику, бо ж завжди щиро раді новим знайомствам та друзям і залюбки запрошує на екскурсію до свого гарного древнього міста Володимира-Волинського.ГОЛОВІН ІВАН. Невдовзі 15 років (26.11.2003). м. Володимир-Волинський. Ріст: 178 см , розмір взуття 43.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.