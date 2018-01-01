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У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду і опалення

У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду і опалення
У Луцьку на вулицях Володимирської та проспекті Соборності тимчасово не буде гарячої води і опалення.

Так, 25 листопада, здійснювалися роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі до житлового будинку на вул. Володимирській, 95. У зв'язку з цим тимчасово припинено надання послуг для будинків 95, 95-а, 95-б і 96 - інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Виконання робіт продовжиться й сьогодні, 26 листопада. Обіцяють послуги відновити після завершення робіт.

Сьогодні також на вул. Кравчука (поблизу Варшавського ринку) ведуться ремонтні роботи. На період виконання робіт тимчасово буде припинено надання послуг на житлові будинки, приєднані до центрального теплового пункту на пр. Соборності, 40. Очікуваний термін відновлення послуг - ранок 27 листопада.

Повідомляють, що на період проведення робіт нарахування на ненадані послуги проводитись не будуть.


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Теги: відключення, вода, опалення
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