вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна аварія на Рівненщині: авто злетіло з мосту у річку. ВІДЕО

Смертельна аварія на Рівненщині: авто злетіло з мосту у річку. ВІДЕО
На Рівненщині авто злетіло з мосту, в результаті двоє людей загинули.

Інцидент трапився, 25 листопада, близько 13 години, - інформує ГУНП Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Висоцьк, керуючи автомобілем Fiat, рухаючись через міст у напрямку села, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, злетів з мосту та впав у річку Горинь.

Унаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 49-ти та 51-річні місцеві жителі.

Водій отримав незначні тілесні ушкодження. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат медичного освідування - 2,08 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водія Fiat слідчі затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина, смерть, міст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні
Сьогодні, 10:25
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 10:10
Смертельна аварія на Рівненщині: авто злетіло з мосту у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду і опалення
Сьогодні, 09:44
Дитина залишилась сиротою: син волинського Героя мріє про подарунки на свято
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен
15 листопад, 08:41
В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина В аварії на Рівненщині загинула 16-річна дівчина
29 жовтень, 10:08
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
27 жовтень, 12:26
На Рівненщині в аварії загинув поліцейський На Рівненщині в аварії загинув поліцейський
12 жовтень, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні
Сьогодні, 10:25
 0
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 10:10
 0
Смертельна аварія на Рівненщині: авто злетіло з мосту у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду і опалення
Сьогодні, 09:44
 0
Дитина залишилась сиротою: син волинського Героя мріє про подарунки на свято
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8