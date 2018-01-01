Смертельна аварія на Рівненщині: авто злетіло з мосту у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
На Рівненщині авто злетіло з мосту, в результаті двоє людей загинули.
Інцидент трапився, 25 листопада, близько 13 години, - інформує ГУНП Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Висоцьк, керуючи автомобілем Fiat, рухаючись через міст у напрямку села, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, злетів з мосту та впав у річку Горинь.
Унаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 49-ти та 51-річні місцеві жителі.
Водій отримав незначні тілесні ушкодження. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат медичного освідування - 2,08 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водія Fiat слідчі затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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Інцидент трапився, 25 листопада, близько 13 години, - інформує ГУНП Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Висоцьк, керуючи автомобілем Fiat, рухаючись через міст у напрямку села, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, злетів з мосту та впав у річку Горинь.
Унаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 49-ти та 51-річні місцеві жителі.
Водій отримав незначні тілесні ушкодження. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат медичного освідування - 2,08 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водія Fiat слідчі затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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