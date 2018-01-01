Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти

Аріна з 4-річного віку бореться з страшним діагнозом: анапластична епиндинома, подовжений ріст пухлини.



За цей час дівчинка перенесла три надскладні операції із видалення пухлини головного мозку, було майже з десять операцій на шунтуючу систему, також отримувала курси радіотерапії, - пише



Мама Віка та уся родина з Аріночкою не перестають боротися з цією бідою кожного дня та кожну хвилину. Лікарі дають втішні прогнози, при умові подальшого лікування і наступної операції в Туреччині.



За таке лікування родині потрібно буде сплатити 40 тисяч євро. Для родини, яка роками витрачає кошти на лікування доньки, самостійно таку суму не зібрати, тому вони просять допомоги у небайдужих людей.



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Самчук Вікторія Вікторівна

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