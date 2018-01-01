Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 10:10
Лучанка Аріна з 4-річного віку бореться з страшним діагнозом: анапластична епиндинома, подовжений ріст пухлини.
За цей час дівчинка перенесла три надскладні операції із видалення пухлини головного мозку, було майже з десять операцій на шунтуючу систему, також отримувала курси радіотерапії, - пише ТСН. Але хвороба досі не відступила.
Мама Віка та уся родина з Аріночкою не перестають боротися з цією бідою кожного дня та кожну хвилину. Лікарі дають втішні прогнози, при умові подальшого лікування і наступної операції в Туреччині.
За таке лікування родині потрібно буде сплатити 40 тисяч євро. Для родини, яка роками витрачає кошти на лікування доньки, самостійно таку суму не зібрати, тому вони просять допомоги у небайдужих людей.
Реквізити для допомоги:
номер картки ПриватБанк: 5363 5426 0273 3926
Самчук Вікторія Вікторівна
Номер картки USD
5168 7427 1160 4516
Самчук Вікторія Вікторівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За цей час дівчинка перенесла три надскладні операції із видалення пухлини головного мозку, було майже з десять операцій на шунтуючу систему, також отримувала курси радіотерапії, - пише ТСН. Але хвороба досі не відступила.
Мама Віка та уся родина з Аріночкою не перестають боротися з цією бідою кожного дня та кожну хвилину. Лікарі дають втішні прогнози, при умові подальшого лікування і наступної операції в Туреччині.
За таке лікування родині потрібно буде сплатити 40 тисяч євро. Для родини, яка роками витрачає кошти на лікування доньки, самостійно таку суму не зібрати, тому вони просять допомоги у небайдужих людей.
Реквізити для допомоги:
номер картки ПриватБанк: 5363 5426 0273 3926
Самчук Вікторія Вікторівна
Номер картки USD
5168 7427 1160 4516
Самчук Вікторія Вікторівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні
Сьогодні, 10:25
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 10:10
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду і опалення
Сьогодні, 09:44
Медіа