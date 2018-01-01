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Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти

Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Лучанка Аріна з 4-річного віку бореться з страшним діагнозом: анапластична епиндинома, подовжений ріст пухлини.

За цей час дівчинка перенесла три надскладні операції із видалення пухлини головного мозку, було майже з десять операцій на шунтуючу систему, також отримувала курси радіотерапії, - пише ТСН. Але хвороба досі не відступила.

Мама Віка та уся родина з Аріночкою не перестають боротися з цією бідою кожного дня та кожну хвилину. Лікарі дають втішні прогнози, при умові подальшого лікування і наступної операції в Туреччині.

За таке лікування родині потрібно буде сплатити 40 тисяч євро. Для родини, яка роками витрачає кошти на лікування доньки, самостійно таку суму не зібрати, тому вони просять допомоги у небайдужих людей.

Реквізити для допомоги:

номер картки ПриватБанк: 5363 5426 0273 3926
Самчук Вікторія Вікторівна

Номер картки USD 
5168 7427 1160 4516
Самчук Вікторія Вікторівна

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Теги: рак, діти, медицина, допомога, вибір редактора
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