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На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні

На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні
На кордоні з Білоруссю затримали контрабанду цигарок.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники Луцького загону виявили перевезення контрабандного товару, прихованого в автомобілі «Ауді».

За кермом автівки із Білорусі через пункт пропуску «Доманове» прямував наш співвітчизник.

Всього у газовому балоні він приховав 650 пачок сигарет білоруського виробництва. Сигарети та автомобіль вилучили співробітники ДФС.

Загальна сума оцінки сигарет та транспортного засобу становить 34,5 тисяч гривень.

На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні
На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні

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Теги: кордон, цигарки
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