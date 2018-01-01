На Волині зловили винахідливого контрабандиста, який заховав цигарки у газовому балоні





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



Прикордонники Луцького загону виявили перевезення контрабандного товару, прихованого в автомобілі «Ауді».



За кермом автівки із Білорусі через пункт пропуску «Доманове» прямував наш співвітчизник.



Всього у газовому балоні він приховав 650 пачок сигарет білоруського виробництва. Сигарети та автомобіль вилучили співробітники ДФС.



Загальна сума оцінки сигарет та транспортного засобу становить 34,5 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю затримали контрабанду цигарок.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.Прикордонники Луцького загону виявили перевезення контрабандного товару, прихованого в автомобілі «Ауді».За кермом автівки із Білорусі через пункт пропуску «Доманове» прямував наш співвітчизник.Всього у газовому балоні він приховав 650 пачок сигарет білоруського виробництва. Сигарети та автомобіль вилучили співробітники ДФС.Загальна сума оцінки сигарет та транспортного засобу становить 34,5 тисяч гривень.

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