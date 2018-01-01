Поліція Волині завела «кримінал» на «євробляхарів» через масові акції

Поліція Волині розпочала кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин".Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей, зокрема, передбачають покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.Поліція закликає водіїв нерозмитнених транспортних засобів проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян."Національна поліція України вкотре наголошує: кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов’язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, за ініціативою МВС створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску.