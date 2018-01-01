День пам'яті Іоана Златоустого: що не можна робити сьогодні





Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Насамперед завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими, - повідомляє



26 листопада часто спостерігаються сильні вітри. Наші предки вірили в божество Мороза, який мав досить негативний відтінок. Люди уявляли його великим велетнем з довгою бородою. За повір'ям, все, до чого він доторкався, миттєво перетворювалося в лід.



Іменини 26 листопада святкують: Герман, Іван.



Народні прикмети на 26 листопада:

– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.



– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.



– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.



– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.



– Каркають ворони – до відлиги.



Що можна робити 26 листопада:

1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.



2. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.



3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий. Тому дітей возять до знахарів і цілителів.



4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.



Що не можна робити 26 листопада:

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.



2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 листопада 2018 року вшановується пам’ять святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті.Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Насамперед завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими, - повідомляє канал 24 26 листопада часто спостерігаються сильні вітри. Наші предки вірили в божество Мороза, який мав досить негативний відтінок. Люди уявляли його великим велетнем з довгою бородою. За повір'ям, все, до чого він доторкався, миттєво перетворювалося в лід.Іменини 26 листопада святкують: Герман, Іван.– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.– Каркають ворони – до відлиги.1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.2. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий. Тому дітей возять до знахарів і цілителів.4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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