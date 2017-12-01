Каністерапія у Луцьку: хлопчика з аутизмом лікували собаки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
У Луцьку вчилися лікувати собаками.
Каністерапія – один із видів лікування та реабілітації людини за допомогою собак під наглядом фахівців. Ще її називають “лікувальною кінологією”, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Використовувати песиків як терапевтів почали англійці ще наприкінці вісімнадцятого століття. У Луцьку цей метод почали використовувати торік. Тоді КП "Ласка" з однією громадською організацією виграла транскордонний проект "Соціальна реабілітація людей з інвалідністю завдяки створення умов і спеціалістів у галузі каністерапії". На КП "Ласка" почали будувати спеціальні майданчики, провели 6 тренінгів. На останньому обговорювали як вибирати собак.
За допомогою каністерапії лікують дітей з ДЦП, аутизмом, затримкою психічного розвитку. У Луцьку вже є перші результаті: хлопчика з аутизмом колись дуже налякав собака, а нещодавно за допомогою іншого пса він позбувся свого страху.
Деталі у сюжеті:
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Каністерапія – один із видів лікування та реабілітації людини за допомогою собак під наглядом фахівців. Ще її називають “лікувальною кінологією”, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Використовувати песиків як терапевтів почали англійці ще наприкінці вісімнадцятого століття. У Луцьку цей метод почали використовувати торік. Тоді КП "Ласка" з однією громадською організацією виграла транскордонний проект "Соціальна реабілітація людей з інвалідністю завдяки створення умов і спеціалістів у галузі каністерапії". На КП "Ласка" почали будувати спеціальні майданчики, провели 6 тренінгів. На останньому обговорювали як вибирати собак.
За допомогою каністерапії лікують дітей з ДЦП, аутизмом, затримкою психічного розвитку. У Луцьку вже є перші результаті: хлопчика з аутизмом колись дуже налякав собака, а нещодавно за допомогою іншого пса він позбувся свого страху.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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