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Протести «євробляхарів»: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску

Протести «євробляхарів»: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
Розповіли про стан справ на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин", де продовжують протести власники автівок на єврономерах.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний інспектор з питань доступу інформації Волинської митниці Валентина Черниш.

За словами Валентини Черниш, акція розпочалася у неділю, 25 листопада, близько 11:00. Протестувальники не пропускали навіть автобуси міжнародного сполучення, транспортні засоби з хворими та дітьми.

Станом на ранок 26 листопада ситуація покращилася і рух частково відновили. Зменшилися й черги на в'їзд зі сторони Польщі.

Дещо гірша ситуація на "Ягодині", де й досі блокують кілька сотень метрів автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

"Кількість протестувальників зменшилася, адже люди на ніч поїхали відпочити. Зараз вони знову з'їжджаються", - зауважила Валентина Черниш.

Хоч протест на пунктах пропуску триває від учора, проте митники й досі не отримали письмове повідомлення з вимогами людей.

"Ті, хто протестують, говорять про високі ціни на газ, пальне, але ці питання не знаходяться у компетенції митниці", - каже Черниш.

Про деблокування "Ягодина" та "Устилуга" поки не йдеться.

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Теги: пункти пропуску, Ягодин, Устилуг, протест
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