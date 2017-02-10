Протести «євробляхарів»: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 11:37
Розповіли про стан справ на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин", де продовжують протести власники автівок на єврономерах.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний інспектор з питань доступу інформації Волинської митниці Валентина Черниш.
За словами Валентини Черниш, акція розпочалася у неділю, 25 листопада, близько 11:00. Протестувальники не пропускали навіть автобуси міжнародного сполучення, транспортні засоби з хворими та дітьми.
Станом на ранок 26 листопада ситуація покращилася і рух частково відновили. Зменшилися й черги на в'їзд зі сторони Польщі.
Дещо гірша ситуація на "Ягодині", де й досі блокують кілька сотень метрів автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин.
"Кількість протестувальників зменшилася, адже люди на ніч поїхали відпочити. Зараз вони знову з'їжджаються", - зауважила Валентина Черниш.
Хоч протест на пунктах пропуску триває від учора, проте митники й досі не отримали письмове повідомлення з вимогами людей.
"Ті, хто протестують, говорять про високі ціни на газ, пальне, але ці питання не знаходяться у компетенції митниці", - каже Черниш.
Про деблокування "Ягодина" та "Устилуга" поки не йдеться.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний інспектор з питань доступу інформації Волинської митниці Валентина Черниш.
За словами Валентини Черниш, акція розпочалася у неділю, 25 листопада, близько 11:00. Протестувальники не пропускали навіть автобуси міжнародного сполучення, транспортні засоби з хворими та дітьми.
Станом на ранок 26 листопада ситуація покращилася і рух частково відновили. Зменшилися й черги на в'їзд зі сторони Польщі.
Дещо гірша ситуація на "Ягодині", де й досі блокують кілька сотень метрів автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин.
"Кількість протестувальників зменшилася, адже люди на ніч поїхали відпочити. Зараз вони знову з'їжджаються", - зауважила Валентина Черниш.
Хоч протест на пунктах пропуску триває від учора, проте митники й досі не отримали письмове повідомлення з вимогами людей.
"Ті, хто протестують, говорять про високі ціни на газ, пальне, але ці питання не знаходяться у компетенції митниці", - каже Черниш.
Про деблокування "Ягодина" та "Устилуга" поки не йдеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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