Помер відомий кінорежисер
Сьогодні, 12:51
Помер відомий італійський кінорежисер і драматург Бернардо Бертолуччі.
Про це повідомляють Факти з посиланням на Corriere della Sera.
Бернардо Бертолуччі відомий своїм фільмом "Останній імператор", за який отримав нагороду Оскар в кількох номінаціях.
До найвідоміших його робіт також належать кінокартини "Мрійники" та "Останнє танго" в Парижі.
Письменник пішов з життя у віці 77 років.
Причина смерті поки невідома.
До слова, в 2007 році на Венеційському кінофестивалі він отримав премію Золотий лев за вклад в світовий кінематограф. В 2011 році Б. Бертолуччі на Каннському фестивалі вручили нагороду за вклад в кіномистецтво.
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Про це повідомляють Факти з посиланням на Corriere della Sera.
Бернардо Бертолуччі відомий своїм фільмом "Останній імператор", за який отримав нагороду Оскар в кількох номінаціях.
До найвідоміших його робіт також належать кінокартини "Мрійники" та "Останнє танго" в Парижі.
Письменник пішов з життя у віці 77 років.
Причина смерті поки невідома.
До слова, в 2007 році на Венеційському кінофестивалі він отримав премію Золотий лев за вклад в світовий кінематограф. В 2011 році Б. Бертолуччі на Каннському фестивалі вручили нагороду за вклад в кіномистецтво.
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