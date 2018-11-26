Помер відомий кінорежисер

Бернардо Бертолуччі.



Про це повідомляють



Бернардо Бертолуччі відомий своїм фільмом "Останній імператор", за який отримав нагороду Оскар в кількох номінаціях.



До найвідоміших його робіт також належать кінокартини "Мрійники" та "Останнє танго" в Парижі.



Письменник пішов з життя у віці 77 років.



Причина смерті поки невідома.



До слова, в 2007 році на Венеційському кінофестивалі він отримав премію Золотий лев за вклад в світовий кінематограф. В 2011 році Б. Бертолуччі на Каннському фестивалі вручили нагороду за вклад в кіномистецтво.

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